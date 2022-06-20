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В деревне Шестаково прошел международный научно-познавательный фестиваль «Динотерра»

За три дня фестиваль в Чебулинском округе посетили более 32 тысяч человек. В общей сложности его участниками и зрителями стали более миллиона человек в России и за рубежом.
Для туристов, приехавших в Шестаково, организовали научные лектории и мастер-классы, квизы и экскурсии к месту раскопа, а также на местные болота, где сохранились редкие виды орхидей.
На площадках «Динотерры» были развернуты игровые и спортивные зоны. В течение трех дней для участников фестиваля выступали творческие коллективы муниципалитетов Кузбасса, а также российские звезды: шоумен, музыкант, ведущий познавательной передачи «Галилео» Александр Пушной и певица Пелагея. В честь 125-миллионолетия шестаковского Пситтакозавра сибирского в небе 200 дронов показали световое шоу.
Насыщенная и разнообразная программа фестиваля позволила заинтересовать туристов самых разных возрастов, а также привлечь к работе на площадке большое количество представителей малого и среднего предпринимательства региона, включая ремесленные мастерские.
На фестивале были представлены две площадки Тяжинского агропромышленного техникума: «В гостях у динозавра» и «Мастерские». Студенты вместе с педагогами вовлекали детей и подростков в игры и познавательные квесты о динозаврах. Преподаватель физики Галина Алексеевна Жогина провела мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, а ветеран техникума Иван Степанович Лунев продемонстрировал процесс изготовления туеса из бересты. Кроме того на площадках Тяжинского агропромышленного техникума проходили фотосессии, здесь устраивали хороводы и чаепития. Студенты приняли активное участие в массовом шествии динозавров.
Для любителей отдыха на природе был организован палаточный городок на 3,5 тысячи мест и парковка на более чем 7 тысяч машин и автобусов. По статистике организаторов, большинство побывавших на фестивале туристов впервые посетили Шестаково и открыли для себя уникальную природу и колорит этих мест. В целом проведение ежегодного летнего фестиваля «Динотерра» позволит дополнительно привлекать большое количество туристов и продвигать туристические объекты и локации на севере Кузбасса.

Культура
Верх-Чебула
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/06/2022
Культура
Верх-Чебула
Тяжин
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