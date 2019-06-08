В детдоме «Ласточкино гнездышко» поселка Нововосточный Тяжинского района побывали шефы

Шефы из главного финансового управления и председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Совета народных депутатов Кемеровской области Сергей Николаевич Ващенко поздравили выпускников детского дома со вступлением во взрослую жизнь. Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин вручил ребятам на память фотоальбомы.
Дети подготовили для гостей и шефов концертную программу, а также подарили им сувениры, созданные своими руками. Шефы привезли воспитанникам детского дома сладкие гостинцы, а выпускникам вручили дорожные чемоданы. Затем шефы и ребята приняли участие в «Веселых стартах». В итоге победила дружба.
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