В детдоме «Ласточкино гнездышко» поселка Нововосточный Тяжинского района побывали шефы

В Кузбассе откроется Центр маммографического обследования женщин Малышева подчеркнула значение развития этого направления, так как рак молочной железы — самое...

Пензенская и Кемеровская области подписали соглашение о сотрудничестве Глава пензенского региона Иван Белозерцев и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обговорили...

Число разводов в Кузбассе составило половину от числа свадеб По данным Новосибирскстата, в Кемеровской области за первый квартал 2019 года женились 2 252 пары,...