В детдоме «Ласточкино гнездышко» Тяжинского округа получен новый автобус

Коллекторов в Кузбассе оштрафовали на 8 млн рублей Ранее NGS42.RU писал, что за 8 месяцев 2020 года судебные приставы Кузбасса получили 275 обращений...

В Кемерове прокурор внес представление главе города после обрушения потолка в детсаду После обрушения потолка в одном из детских садов в Кемерове прокурор внес представление главе...

Ночная вакханалия у ТРЦ «Юность» не дает жить новокузнечанам Жители двух домов будут обращаться в Областной совет, хотя жалобы на шум по ночам уже регулярно...