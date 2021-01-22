В детдоме «Ласточкино гнездышко» Тяжинского округа получен новый автобус

Автобус, изготовленный по индивидуальному заказу и оснащенный всем необходимым оборудованием, очень удобен и соответствует всем требованиям для перевозки детей.
Воспитанники детского дома с восторгом встретили долгожданный автомобиль, прибывший из Новгородской области. Для ребят новый современный автобус – это безопасность и комфорт на пути к месту учебы, для посещения различных мероприятий и выездов на природу.
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