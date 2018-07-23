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В детдоме «Ласточкино гнездышко» Тяжинского района прошел круглый стол «Лето в рамках закона»

С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, воспитанники детдома встретились с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Тяжинскому району Натальей Александровной Кузнецовой.
В ходе круглого стола его участники коснулись вопросов ответственности за совершение таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, в каком возрасте наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. По ходу беседы ребята задавали интересующие их вопросы.
Новые знания воспитанники детского дома закрепили с помощью викторины «Подросток и закон». Ребята отвечали на вопросы «Сказочного опросника», обсуждали, какие права были нарушены у главных героев сказок. Команда победителей получила грамоту, лауреаты – благодарственное письмо, а все участники без исключения – сладкие призы.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/07/2018
Образование
Тяжин
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