В детдоме «Ласточкино гнездышко» Тяжинского района прошла встреча с ведущей «Радио Маяк в Кузбассе» Марией Денисовой

Встреча состоялась в рамках социального проекта «Мы вместе», организаторами которого являются Департамент образования и радио Кузбасса. Задача журналистки состояла в том, чтобы помочь детям найти новую семью, обрести тепло родительской любви и заботы, а также предоставить информацию широкому кругу желающих взять в семью ребенка из детского дома. В интервью воспитанники рассказали о себе, своих увлечениях, мечтах, какой они видят счастливую семью. Рассказ каждого ребенка помог раскрыть его характер, получить более полное представление о личностных особенностях.

Директор детского дома Елена Александровна Жунда, провела для гостьи экскурсию, познакомила гостью с жизнью детдома, рассказала о достижениях и проблемах, отметив, что «работать в детском доме – значит отдавать. Не каждый может отдавать без конца. Одних хватает на месяц – не могут справиться с переживаниями, другие – остаются на долгие годы. И это люди не с железными сердцами. Напротив, многие из них очень ранимы. Но у них такая миссия – делиться своей любовью. У нас нет случайных людей».

В ходе беседы педагоги поделились своими секретами успеха в работе, о том, как они выстраивают взаимоотношения с воспитанниками. Всех их объединяет призвание и любовь к профессии. Теперь у воспитанников «Ласточкиного гнёздышка» появилась надежда, что благодаря выходу в эфир созданного Марией Денисовой радиорепортажа, в скором времени они обретут любящих родителей.