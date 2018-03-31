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В детсадах Тяжинского района прошла Всероссийская акция «Россия – территория «Эколят – молодых защитников природы»

Ребята посмотрели документальные фильмы о природе, участвовали в викторинах, выставках рисунков и поделок из природного материала, изготавливали из бумаги закладки-памятки для книг, разучивали стихотворения о птицах и зверях.
Воспитанники детсада № 8 «Солнышко» поселка Тяжинский провели трудовые акции по посадке рассады цветов и декоративных растений для озеленения участка дошкольного учреждения и улиц районного центра.
Воспитатели детсада № 3 «Золотой ключик» поселка Тяжинский показали ребятам экологический спектакль «Лесная история». Ребята активно участвовали в экологической викторине, и каждый воспитанник получил медаль «Эколята – дошколята».
Завершилась экологическая акция торжественным посвящением воспитанников детских садов в эколята. Проведение акции позволило привлечь внимание детей к проблемам сохранения окружающей среды, способствовало воспитанию у них бережного отношения к природе.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/03/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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