В детсадах Тяжинского района прошла Всероссийская акция «Россия – территория «Эколят – молодых защитников природы»

Ребята посмотрели документальные фильмы о природе, участвовали в викторинах, выставках рисунков и поделок из природного материала, изготавливали из бумаги закладки-памятки для книг, разучивали стихотворения о птицах и зверях.

Воспитанники детсада № 8 «Солнышко» поселка Тяжинский провели трудовые акции по посадке рассады цветов и декоративных растений для озеленения участка дошкольного учреждения и улиц районного центра.

Воспитатели детсада № 3 «Золотой ключик» поселка Тяжинский показали ребятам экологический спектакль «Лесная история». Ребята активно участвовали в экологической викторине, и каждый воспитанник получил медаль «Эколята – дошколята».

Завершилась экологическая акция торжественным посвящением воспитанников детских садов в эколята. Проведение акции позволило привлечь внимание детей к проблемам сохранения окружающей среды, способствовало воспитанию у них бережного отношения к природе.