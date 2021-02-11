В детсаду поселка Октябрьский Тяжинского округа проходит цикл мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса

Старшие воспитанники посетили сельскую библиотеку, где продолжили знакомство с растительным и животным миром области. Информация была подобрана таким образом, что дети узнали, какой зверь в Кузбассе самый большой, а какой самый маленький. Такую же занимательную подборку библиотекарь Ольга Георгиевна Кузина сделала о растениях, насекомых, птицах.

Воспитатель Татьяна Федоровна Мельник провела по этому материалу итоговое занятие, которое прошло в виде викторины «Знаем и любим свой Кузбасс». Воспитанники состязались в знаниях, разделившись на две группы: «Шахтеры» и «Сталевары». Задания были разнообразные: про леса, которые растут в области, про зверей и птиц, о явлениях природы и еще много интересного и увлекательного. С перевесом в два очка победили «Шахтеры».

Заведующая Октябрьским детским садом «Домовенок» Светлана Николаевна Дячек отметила, что в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса проделана большая работа: «Отрадно видеть, что наши воспитанники узнали про свой край немало нового и интересного. Мероприятия, которые мы запланировали и проводим к юбилейной дате, детям очень нравятся, приносят им немалую пользу. Надеюсь, что полученный багаж знаний останется у них на всю жизнь».