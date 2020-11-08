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В детсаду поселка Октябрьский Тяжинского округа прошел традиционный День здоровья

Воспитатель Юлия Александровна Гостевская подготовила спортивный праздник для детей старшего дошкольного возраста. Вначале воспитанники «решали», какие продукты являются полезными, а какие есть нежелательно.
Затем, разделившись на две команды, ребятишки состязались в спортзале. Дети успешно справились с эстафетой: бегали на скорость, прыгали на дальность, ловко проползали по скамейке, перетягивали канат. В итоге – победила дружба.
После завершения спортивного праздника ребятишки подкрепили силы бананами. Заведующая детским садом «Домовенок» Светлана Николаевна Дячек отметила, что такой День здоровья приносит детям большую пользу - надолго поднимает настроение и заряжает положительными эмоциями на целый день.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/11/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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