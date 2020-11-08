В детсаду поселка Октябрьский Тяжинского округа прошел традиционный День здоровья

198 человек заболели коронавирусом и шестеро скончались в Кузбассе за сутки В целом за всю историю пандемии в Кузбассе диагноз «коронавирус» подтвердился у 16 тысяч 610...

В Кемерове в ДТП попал автомобиль скорой медицинской помощи В субботу утром в Кемерове в ДТП попал автомобиль скорой медицинской помощи. Происшествие случилось...

Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Кузбассе за сутки Оперштаб сообщил данные о летальных случаях от коронавируса за сутки в Кузбассе. Ещё шесть...