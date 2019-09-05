В детских садах Мысков дошкольников будут обучать игре в шахматы

14 воспитателей мысковских детских садов прошли соответствующее обучение в рамках педагогической мастерской «Обучение игре в шахматы». Ранее руководитель мастерской, воспитатель детского сада № 15 «Теремок» Надежда Храброва разработала дополнительную общеразвивающую программу, успешно представила ее на экспертизу в Кемеровском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Теперь эта программа будет реализовываться в детских садах № 2 «Звездочка, № 4 «Уголек», № 15 «Теремок», № 18 «Рябинка» и № 19 «Журавушка».