В детских садах Мысков дошкольников будут обучать игре в шахматы

14 воспитателей мысковских детских садов прошли соответствующее обучение в рамках педагогической мастерской «Обучение игре в шахматы». Ранее руководитель мастерской, воспитатель детского сада № 15 «Теремок» Надежда Храброва разработала дополнительную общеразвивающую программу, успешно представила ее на экспертизу в Кемеровском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Теперь эта программа будет реализовываться в детских садах № 2 «Звездочка, № 4 «Уголек», № 15 «Теремок», № 18 «Рябинка» и № 19 «Журавушка».
05/09/2019
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