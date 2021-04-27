Новости Кузбасса

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в апреля 2021 года проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в государственном бюджетном учреждении г .Ленинск-Кузнецкого. Во время проверки «Ленинск-Кузнецкого детского противотуберкулезного санатория» выборочно был произведен отбор проб круп для идентификации качества и безопасности. В ходе лабораторных испытаний, проведенных в ФГБУ «Кемеровская МВЛ» установлено, что крупы хлопья овсяные «Геркулес» и гречневая ядрица быстро разваривающаяся 1 сорта не соответствуют требованиям нормативных документов. Выявленные нарушения в сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки не соответствуют требованиям технического регламента ЕАЭС « О безопасности пищевой продукции» и Федерального закона « О качестве и безопасности пищевых продуктов». Крупы в количестве 11,04кг учреждению здравоохранения предписано изъять из оборота. По факту выявленных нарушений в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ . На должностное лицо наложен административный штраф, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.