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В детской поликлинике Тяжинской районной больницы проходит модернизация

Работы ведутся в рамках программы «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Медицинское оборудование поступает за счет областного бюджета, а художественную роспись решили сделать на собственные средства райбольницы.
Так на стенах детской поликлиники появились представители животного мира и морские обитатели, вышедшие из-под кисти художника Дмитрия Михайловича Тарасенко. В разработанных им эскизах воедино связаны сухопутная и морская тематика, сочетающаяся с системой навигации в поликлинике. В такой уютной, почти домашней обстановке детям будет проще отвлечься от недугов.
Главный врач Тяжинской районной больницы Денис Александрович Кузьмин считает, что создание современной инфраструктуры позволит вывести работу детской поликлиники на качественно новый уровень: «Мы уже получили часть медицинского оборудования – автоматический рефрактометр и аппарат ультразвукового исследования. На входе в поликлинику оборудуем крытую колясочную. В регистратуре будет устроено отдельное картохранилище и внедрена автоматическая система записи на приём к врачу. Кроме того поступят новая мебель и детские игровые модули».
Обновление детской поликлиники завершится до конца 2019 года.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/10/2019
Здоровье
Тяжин
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Новости Кузбасса

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