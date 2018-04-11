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В ДК «Энергетик» состоялся I муниципальный конкурс частушек среди ветеранов «Звени, моя Калтанская частушка»

С рождением в городе новой традиции всех присутствующих поздравила председатель совета народных депутатов КГО М. В. Куликова.

В мастерстве исполнения частушек соревновались 10 команд – это представители первичных ветеранских организаций Калтанского городского округа. Конкурс состоял из трех этапов. В первом нужно было исполнить частушки о жизни, городе, о себе. Он так и назывался «Людям всем порасскажу». Частушки второго этапа были посвящены Кузбассу, отсюда и название «Все, что спето о земле Кузнецкой». Настоящий частушечный биатлон завершил последний этап конкурса.

Оценивало исполнительскую культуру, тематический подбор репертуара, эмоциональную подачу выступления участников профессиональное жюри, в состав которого вошли руководители учреждений культуры округа, а работу возглавила председатель городского совета ветеранов Н. И. Князева.

Первое место среди конкурсантов одержала команда первичной ветеранской организации здравоохранения, второе место – у ветеранов Калтанского угольного разреза, третье место досталось ветеранской организации «Город Калтан».

Кроме конкурсантов, на сцене выступил гость праздника - ансамбль «Сударушка» из Кузедеевского СДК, показавший профессиональное мастерство исполнения веселых и озорных частушек.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
11/04/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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