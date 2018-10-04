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В ДК «Энергетик» состоялся торжественный прием, посвященный Дню учителя

Педагоги принимали поздравления от главы Калтанского городского округа И. Ф. Голдинова.

- О каждом учителе нашего города можно сказать много добрых слов, - звучало в поздравлении Игоря Федоровича. – Быстро меняющийся мир заставляет вас, уважаемые педагоги, постоянно заниматься саморазвитием, совершенствовать методы и формы работы с детьми. Но при этом вы неизменно остаетесь чуткими, отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми, отдающими каждому ребенку частичку своей души.

Состоялась церемония награждения. Почетными грамотами и благодарственными письмами Департамента науки и образования Кемеровской области, администрации Калтанского городского округа отметили лучших в своей профессии. Медалью «За служение городу Калтан» награждена Зырянова Анна Васильевна, ветеран педагогического труда, 40 лет проработавшая с системе образования.

Также педагогов поздравили творческие коллективы округа.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
04/10/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса
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