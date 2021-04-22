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В Дмитриевской модельной библиотеке Чебулинского округа прошла встреча «Да здравствует наука!»

Ведущая мероприятия, посвященного Году науки и технологий, библиотекарь Татьяна Викторовна Буданаева рассказала об истории российской науки, выдающихся ученых, их великих свершениях. Затем ребят ждал обзор у книжной выставки «Мудрые науки без назидания и скуки». Выставка состоит из четырех разделов: «Отечества великие умы», «Энциклопедии для любознательных», «Удивительный космос», «Как работают машины».
Присутствующим было предложено принять участие в интеллектуальной игре «Гениальное рядом». Разделившись на две команды «Наука» и «Гуманитарии» ребята приступили к игре. Блеснуть своими знаниями игроки смогли в первом туре «Аукцион знаний». В следующем туре «Спринт эрудитов», ребята ответили на пятнадцать вопросов, выбрав правильный вариант из трех предложенных. Возможность ответить без подготовки на вопросы риск-версии «Энциклопедия здорового образа жизни» игроки получили в третьем туре.
Далее ребят ждали загадки из области физики, математики, а также интересные опыты из области физики. Проведя эксперимент «Насос в тарелке», подростки открыли для себя новые возможности гравитации. По итогам игры победила команда «Гуманитарии», которая опередила соперников на шесть баллов.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
22/04/2021
Культура
Верх-Чебула

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