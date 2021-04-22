В Дмитриевской модельной библиотеке Чебулинского округа прошла встреча «Да здравствует наука!»

Долги по зарплатам в Кузбассе достигли отметки почти в 200 млн рублей По текущей ситуации на апрель следует, что задолженность по зарплате в Кемеровской области...

Программа «Русала» по модернизации заводов получит господдержку По оценкам аналитиков, госгарантии могут удешевить кредиты «Русала» на программу на 1,8 процентного...

Второй в Кузбассе аппарат для исследования крови поступил в больницу Новокузнецка Первый находится в Кемерове, а второй был доставлен в трансфузиологическое отделение Новокузнецкой...