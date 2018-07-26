В домах калтанцев продолжается благотворительная акция по установке пожарных извещателей

Четвертый год в Кузбассе реализуется программа по противопожарной безопасности: в домах и квартирах граждан устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели.

Получателями услуги стали ветераны Великой Отечественной войны, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные и малообеспеченные семьи. На сегодняшний день в округе уже установлено 58 извещателей. В этот раз в благотворительную акцию попала 21 семья из Калтана, Малиновки, Сарбалы, Постоянного и Малышева Лога, всего до конца этого года будет поставлено 100 извещателей.

Акцию проводит Управление защиты населения и территории КГО совместно с Центром социальной помощи семье и детям. Они заранее согласовывают списки граждан данной категории. При этом в ходе рейдов проводится не только техническая работа по установке пожарных извещателей, в каждой семье ведется пожарно-профилактическая работа, подробно рассказывается о пожарных датчиках, специалисты наглядно демонстрируют принцип их действия.

- Автономные пожарные извещатели просты и легки в обращении, - объясняет Евгений Павлович Крыксин, электромонтер охранно-пожарной сигнанизации. - Крепятся они с помощью двух саморезов на потолки или на верхней части стен (на расстоянии не более 10 см от потолка), не требуют питания от электросети, а заряда батарейки «Крона» в устройстве хватает на срок около года. В случае возникновения даже небольшого задымления при возгорании или пожара извещатель срабатывает моментально, издавая неприятный пронзительный звук.

По статистике, на пожарах в большинстве случаев люди гибнут в состоянии сна, автономные дымовые пожарные извещатели предназначены именно для того, чтобы разбудить спящего человека, чтобы он успел проснуться и покинуть опасную зону пожара.