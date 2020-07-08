В Доме купца Фонарева начинает работать выставка «Новая жизнь старого дома»

9 июля 2020 года музей-заповедник «Кузнецкая крепость» в рабочем порядке открывает выставку в доме купца Фонарева «Новая жизнь старого дома».

Один из немногих сохранившихся до наших дней купеческих особняков известен по имени его последнего владельца – купца II гильдии Алексея Егоровича Фонарева (1853-1915). Дом является объектом культурного наследия муниципального (местного) значения. Этот типичный образец жилища зажиточной семьи, построенный в середине XIX века, пережил пожар, был куплен и восстановлен купцом Фонаревым, а после трагических событий декабря 1919 года перешел в собственность государства и ютил в своих стенах в разные годы воспитанников детского дома, затем школьников, учащихся сельскохозяйственного техникума... В настоящее время принадлежит музею-заповеднику «Кузнецкая крепость».

На протяжении XX века Дом подвергался ремонтам, перестройкам, утратив некоторые детали. «Поворотным» стал 1986 год, когда в Кузнецком районе г. Новокузнецка начались работы по формированию особой историко-мемориальной зоны. Предполагалось отреставрировать некоторые старинные здания, связанные с ключевыми событиями городской истории, в том числе и Дом купца Фонарева. Проектными работами занимались специалисты архитектурно-реставрационной мастерской №5 томского филиала института «Сибспецпроектреставрация».

На выставке представлены документы по реставрации дома, исторические фотографии. Выставка будет интересна необычной темой, и актуальностью: в 2019 году началась подготовка к новому проектированию реставрации и приспособления здания.

Выставка будет работать до конца 2020 года по адресу г. Новокузнецк, ул. Водопадная, 19.

Для тех, кто не сможет присоединиться к эфиру, будет сделан видеоролик, который можно увидеть в аккаунтах «Кузнецкой крепости» в социальных сетях и в YouTube.