В Доме ветеранов села Ступишино прошла встреча «Поющее сердце народа»

107 женщин поборются за звание «Кемеровчанка года» В областном центре завершился приём заявок на конкурс «Кемеровчанка года». За это звание поборются...

В Кемерове подвели итоги работы по выявлению заброшенных зданий Сегодня в Кемерове подвели итоги работы по выявлению заброшенных зданий.

В Новокузнецке горел банковский гараж Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, причиной пожарной тревоги стал...