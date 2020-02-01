В Доме ветеранов села Ступишино прошла встреча «Поющее сердце народа»

Сотрудники центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального округа провели мероприятие, посвящённое творчеству советского композитора Исаака Осиповича Дунаевского. Встреча проведена в рамках национального проекта «Демография» и региональной социальной программы «Кузбасское долголетие».
«Марш веселых ребят», «Школьный вальс», «Каким ты был» – это классика советской песни, которая на слуху, как у старшего, так и у молодого поколения любителей музыки. Участники встречи узнали интересные факты биографии великого композитора, посмотрели музыкальные фрагменты из фильмов.
В исполнении Карины Михеевой, Анастасии Кожемякиной, Татьяны Большаковой и Юлии Рубан из волонтерского отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума прозвучали песни «Капитан, капитан улыбнитесь», «Ой, цветет калина», «Песня о Родине», которые пришлись по душе ветеранам, напомнили им времена молодости.
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