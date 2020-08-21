В Доме ветеранов села Ступишино Тяжинского округа прошла концертная программа

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В исполнении инструментального ансамбля «Дилижанс» РДК «Юбилейный» прозвучали мелодии прошлых лет, популярная музыка из классики эстрады. В роли ведущей выступила Надежда Безручко, дочь руководителя ансамбля.
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