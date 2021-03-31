Новости Кузбасса

В дошкольном учреждении Кемеровской области выявлены нарушения в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в марте 2021 года провели плановую выездную проверку в отношении дошкольного общеобразовательного учреждения находящегося в пгт.Тисуль Кемеровской области. Данная проверка проводилась с целью оценкисоблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд и используемых для питания детей.
На момент проверки на складе учреждения находилось 11 партий крупы в ассортименте общей массой 65,9 кг. В ходе проверки установлено, что дошкольным учреждением для питания закуплены партии круп:
1) не соответствующие требованиям нормативных документов:
-крупа ячменная перловая № 1 по показателям качества и безопасности «доброкачественное ядро», «недодир» и «сорная примесь».
- горох шлифованный колотый 1 сорт по показателям качества и безопасности «сорная примесь», «нешелушеные зерна».
2) без документов подтверждающих безопасность и качество:
- крупа ячменная перловая № 1
Учреждению выдано предписание, согласно которого крупа в количестве 14,47 кг должны быть изъята из оборота.
По факту выявленного нарушения в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ(закупка, хранение(оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов. В ближайшее время должностным лицом Управления будет принято решении о наказании виновных лиц.
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