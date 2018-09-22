В ДТП под Прокопьевском погибла дочь замглавы Новокузнецка

В ночь на 21 сентября на на 124-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, в районе аэропорта "Спиченково" 64-летний водитель «Волги» совершая маневр обгона врезался в автомобиль Chevrolet Aveo, идущий во встречном направлении.

В результате столкновения погибли 64-летний водитель и 37-летний пассажир «Волги» и 23-летняя девушка, которая управляла Chevrolet. Ее 33-летний пассажир был госпитализирован с травмами.

Позже стало известно, что погибшая девушка - дочь заместителя главы Новокузнецка Евгения Бедарева.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.