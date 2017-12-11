В ДТП с грузовиком в Шерегеше погибла девушка

10 декабря около 09:35 на улице Водозаборная поселка Шерегеш столкнулись автомобили «Лифан» и грузовик «МАН».

Как предварительно установили специалисты ГИБДД, виновником аварии стал водитель грузовика «МАН», который при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество движения «Лифану», двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения погибла 17-летняя пассажирка «Лифана». Водитель и еще два его пассажира легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.