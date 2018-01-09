В ДТП в Гурьевском районе погибли пять человек

8 января около 23:20 на 177-м километре трассы «Кузбасс - Алтай» в Гурьевском районе столкнулись автомобиль «Киа Сид» и грузовик «Вольво».
По предварительным данным, водитель «Киа» заснув за рулем, выехал на
полосу встречного движения, и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе 10-летний мальчик.
09/01/2018
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