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В ДТП в Гурьевском районе погибли пять человек

8 января около 23:20 на 177-м километре трассы «Кузбасс - Алтай» в Гурьевском районе столкнулись автомобиль «Киа Сид» и грузовик «Вольво».

По предварительным данным, водитель «Киа» заснув за рулем, выехал на
полосу встречного движения, и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе 10-летний мальчик.

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kuzbassnews.ru
09/01/2018
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Новости Кузбасса

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