В ДТП В Кемеровском районе два человека погибли и трое получили травмы

22 февраля около 18:00 на 20 километре автодороги «Кемерово – Промышленная» произошло столкновение автомобилей «Сузуки Гранд Витара» и «Ниссан АД». В результате женщина, находившаяся за рулем «Сузуки», и пассажирка «Ниссана» погибли на месте, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести.
Предварительно установлено, что водитель «Сузуки», двигаясь в направлении областного центра, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с «Ниссаном».
22/02/2018
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