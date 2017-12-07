В ДТП в Кемеровском районе пострадало 16 человек

7 декабря в 8:10 утра на 21-м километре автодороги «Кемерово – Елыкаево - Старочервово» столкнулись автомобиль «Хендай Солярис» и микроавтобус «Луидор», принадлежащий дому-интернату для престарелых и инвалидов.
В результате ДТП пострадали 16 человек – оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса – работники интерната. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения.
Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля «Хендай». В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и степень вины каждого из ее участников.
07/12/2017
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