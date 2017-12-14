В двух беловских парках заливают катки

В Кузбассе таможенники изъяли контрафактные полиэтиленовые пакеты В Новокузнецке выявлен факт реализации индивидуальным предпринимателем 50 единиц контрафактной...

Новокузнецкий ХК «Металлург» попросил кузбассовцев помочь с музыкой Кузбассовцев просят учитывать несколько параметров при публикации музыки: музыкальная ритмичность,...

Ушедший из кемеровской больницы пациент найден живым В Кировском районе города из больницы ушёл мужчина, который проходил там лечение.