В двух беловских парках заливают катки

В Белово в парках «Победа» и «Молодежный» проводятся работы по намораживанию льда.
По словам главы города Алексея Курносова, чтобы лезвия коньков не повредили брусчатку, толщина льда в парках должна быть 5-7 см. Работы по намораживанию льда продлятся до конца недели.
Все места для катания оборудованы освещением, имеется звуковое сопровождение.
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