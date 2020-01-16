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В двух краснобродских детских садах открыты соляные комнаты

Соляные комнаты оборудованы в детском саду № 49 «Радуга» и детском саду № 56 «Теремок».

С инициативой об открытии специальных помещений для оздоровления детей выступила местная администрация. На эти цели из местного бюджета было направлено 907 тыс. рублей.

В учреждениях были выделены помещения, в которых установлено специальное оборудование, все поверхности покрыты солью. Атмосфера помещения, созданная солевыми кристаллами, напоминает зиму, дарит приятные ощущения.

Специалисты считают, что пребывание в соляной комнате способствует оздоровлению дыхательных органов, кожи, нервной системы, улучшению сна. Курс процедур в соляной комнате по эффективности сравним с пребыванием на морском курорте.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
16/01/2020
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