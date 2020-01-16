В двух краснобродских детских садах открыты соляные комнаты

Соляные комнаты оборудованы в детском саду № 49 «Радуга» и детском саду № 56 «Теремок».
С инициативой об открытии специальных помещений для оздоровления детей выступила местная администрация. На эти цели из местного бюджета было направлено 907 тыс. рублей.
В учреждениях были выделены помещения, в которых установлено специальное оборудование, все поверхности покрыты солью. Атмосфера помещения, созданная солевыми кристаллами, напоминает зиму, дарит приятные ощущения.
Специалисты считают, что пребывание в соляной комнате способствует оздоровлению дыхательных органов, кожи, нервной системы, улучшению сна. Курс процедур в соляной комнате по эффективности сравним с пребыванием на морском курорте.
Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса
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