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В двух населенных пунктах Кузбасса модернизировали систему подачи воды

В селе Суслово Мариинского района запустили систему водоочистки стоимостью почти 1,5 млн рублей, а в поселке Барзас Березовского городского округа построили новый водовод протяженностью 8,6 км за 31,7 млн рублей.

Работы выполнены в рамках государственной областной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».

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kuzbassnews.ru
28/01/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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