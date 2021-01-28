В двух населенных пунктах Кузбасса модернизировали систему подачи воды

Личности 16 участников избиения подростков в Кузбассе установлены полицией "Оператор" запечатлел драку, которую правильнее назвать избиением. Как выяснила полиция,...

Новокузнечанин получил в посылке наполнитель для туалета вместо меховых изделий Получивший посылку с заказом новокузнечанин нашел вместо меховых изделий несколько пакетов с...

На главной трассе Кузбасса столкнулись 15 машин, есть пострадавшие Полтора десятка автомобилей попали в ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк, которая является ключевой...