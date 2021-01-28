В двух населенных пунктах Кузбасса модернизировали систему подачи воды

В селе Суслово Мариинского района запустили систему водоочистки стоимостью почти 1,5 млн рублей, а в поселке Барзас Березовского городского округа построили новый водовод протяженностью 8,6 км за 31,7 млн рублей.
Работы выполнены в рамках государственной областной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».
28/01/2021
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