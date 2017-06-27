В двух школах Калтана открылись лагеря труда и отдыха

Открытие лагерей труда и отдыха состоялось на базе школ № 18 и № 30. На протяжении 14 дней 40 школьников будут заниматься благоустройством города, приводить в порядок игровые площадки и городской пляж. Первым объектом уже стала детская площадка во дворе дома № 55 по пр. Мира - учащиеся школы № 18 покосили траву, убрали территорию от мусора, подготовили игровое оборудование к покраске.
27/06/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента Российской Федерации, заявил о том,...
|
Житель Междуреченска заплатит штраф за заведомо ложный вызов полиции. 36-летний мужчина просто...
|
В Кемерове 25 июня на улице Алтайская столкнулись экскаватор, джип и «Газель». Видео момента аварии...
|
Кемерово получил 700 млн рублей из федерального бюджета на строительство объектов социальной сферы...