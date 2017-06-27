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В двух школах Калтана открылись лагеря труда и отдыха

Открытие лагерей труда и отдыха состоялось на базе школ № 18 и № 30.   На протяжении 14 дней 40 школьников будут заниматься благоустройством города, приводить в порядок игровые площадки и городской пляж. Первым объектом уже стала детская площадка во дворе дома № 55 по пр. Мира - учащиеся школы № 18 покосили траву, убрали территорию от мусора, подготовили игровое оборудование к покраске.

Образование
Калтан
kuzbassnews.ru
27/06/2017
Образование
Калтан
Новости Кузбасса

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