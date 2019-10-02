В экоцентре «Кузнецкий Алатау» юных гостей ждет енот

С недавних пор в экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» появился енот-полоскун. Он был передан на содержание из Абаканского зоопарка. Пока этот милый зверек еще привыкает к новому для себя дому и редко показывается из своей норки. Это и не удивительно – все-таки новая обстановка, незнакомые пока еще соседи. Но это не мешает ему с аппетитом поедать различные вкусняшки: особенно ему полюбились овсяные печенья, виноград, груши, творог, вареные яйца. Енот-полоскун наверняка станет любимцем многочисленных детей, приезжающих погостить в наш экоцентр.

Енот-полоскун, или по-другому американский енот (Procyon lotor) - хищное млекопитающее рода еноты семейства енотовых. Один из немногих видов, которые процветают в условиях усиления антропогенного воздействия, выражающегося в постепенном окультурировании угодий. Енот хорошо приживается в местах интродукции, хотя и является в целом теплолюбивым видом. На территории России вид хорошо освоил западные (причерноморские) и восточные (прикаспийские) регионы Северного Кавказа.

Ростом с кошку. Длина тела 45—60 см, хвоста 20—25 см; масса 5—9 кг. Лапы короткие, с настолько развитыми пальцами, что следы похожи на отпечаток человеческой ладони. Енот может передними лапами захватывать и удерживать предметы, в том числе и мыть еду, в честь чего и был назван полоскуном. Мех у енота густой, коричневато-серый. Распространен в Северной и Центральной Америке, акклиматизирован в Центральной Европе, на юге России, Закавказье, Японии и т. д.