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В экоцентре «Кузнецкого Алатау» поселился самец лисы обыкновенной

Несколько дней назад в экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» поселился новый обитатель – самец лисицы обыкновенной. Истощенный и напуганный лис был доставлен в экоцентр неравнодушными жителями пригорода Междуреченска.

Сейчас животное проходит процесс откармливания и привыкания к новым условиям обитания.
Ярко-рыжего зверька поселили в отдельном вольере, где у него есть и собственный домик чтобы было где спрятаться, и соломенный настил, где можно полежать и отдохнуть, и кормежка различным мясом несколько раз в день.

Лис постепенно привыкает к вниманию со стороны человека: если в первые дни он прятался, то сейчас уже начинает немного позировать и с интересом смотреть на окружающих его соседей.

Общество
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
16/10/2017
Общество
Топ
Междуреченск
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