В экоцентре «Кузнецкого Алатау» поселился самец лисы обыкновенной

Loading...
Несколько дней назад в экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» поселился новый обитатель – самец лисицы обыкновенной. Истощенный и напуганный лис был доставлен в экоцентр неравнодушными жителями пригорода Междуреченска.
Сейчас животное проходит процесс откармливания и привыкания к новым условиям обитания.
Ярко-рыжего зверька поселили в отдельном вольере, где у него есть и собственный домик чтобы было где спрятаться, и соломенный настил, где можно полежать и отдохнуть, и кормежка различным мясом несколько раз в день.
Лис постепенно привыкает к вниманию со стороны человека: если в первые дни он прятался, то сейчас уже начинает немного позировать и с интересом смотреть на окружающих его соседей.
16/10/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В результате столкновения на «встречке», водитель автомобиля LADA-217230 Priora скончался на месте...
|
Синоптики кемеровского Гидродрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 16 октября. По их...
|
Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, машинист, предположив, что мужчина находится в...
|
Инцидент произошел ночью, 14 октября. Водитель LADA Priora двигался по Заводскому шоссе в...