В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появился ручной дрозд

В экологическом центре поселился новый обитатель. Маленького дрозда специалистам принесли междуреченцы. Они подобрали его в лесу. Птенец едва родился и выпал из гнезда, был без хвоста и практически без оперения. Без помощи человека выжить бы не удалось.

Почти две недели мама с дочерью выкармливали его дома. Окрепшего дрозденка принесли в экоцентр, где ему определили место в центре реабилитации диких птиц «Крылья».

У пернатого хороший аппетит: каждый день на обед сотрудники заповедника дают ему свежих червяков, бабочек и мотыльков. Так же по расписанию — регулярные прогулки под присмотром специалистов, чтобы местные кошки не нанесли дрозду вреда.

«Теперь мы ждём, когда птенец начнет летать. У него должны окрепнуть крылья, нарасти больше перьев. Малыш здоров. Как только он будет готов к самостоятельной жизни, мы выпустим его в дикую природу», - добавила специалист по экологическому просвещению заповедника «Кузнецкий Алатау» Наталья Васильченко.