В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» родился косуленок

В конце июня у пары косуль, проживающих в вольерном комплексе экоцентра «Кузнецкий Алатау», случилось очень радостное событие: у них родился косуленок. Это первое потомство молодой пары Рыжика и Косульки, которые и сами не так давно были косулятами. Символично то, что одним из первых животных экоцентра, которые более десяти лет назад принесли потомство, тоже были косули.

Косулята рождаются беспомощными, с непропорционально длинными ногами и маленьким туловищем. Вес новорожденных косулят европейской косули не превышает 1-1,3 килограмма, сибирской - 2-2,5 килограмма. Косулята, родившись, находятся в травах около недели. Так как они еще беспомощны, мать не отходит далеко. По истечении недели детеныши начинают ходить за матерью, а после двух – уже не покидают ее. Сосут молоко до трехмесячного возраста, хотя травой начинают питаться с первого месяца.

У новорождённых косулят окраска пятнистая, что позволяет им маскироваться среди летней растительности. Общий тон окраски рыжевато-жёлтый с более светлым, светло-охристым брюхом. По спине тремя продольными рядами с каждой стороны идут сероватые или желтоватые пятна. На плечах и в тазовой области появляются добавочные ряды пятен. В возрасте 2—3 месяцев общая окраска темнеет, становясь буровато-рыжей; по мере отрастания рыжего меха пятнистость бледнеет и исчезает.

Посетителям экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау» увидеть молодую маму и косуленка будет проблематично: дело в том, что она прячет детеныша от любопытных глаз посетителей. Сейчас он активно питается материнским молоком, но уже начинает пробовать и подножный, и овощной корм.

Фото: пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»