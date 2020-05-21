В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» вышел из спячки енот

Сотрудники экологического центра поделились этой радостной новостью. Енот Тимоша наконец показывается людям и разводит бурную деятельность. Первым делом, проснувшись, он начал наводить порядок у себя в вольере: переставил миски и нашёл новое место игрушкам.

«Еноты впадают в спячку, конечно, не как медведи. Наш Тимоша просыпался каждый день, но только для того, чтобы поесть. Кушал в основном овсяное печенье. Ближе к вечеру выходил подкрепить силы и дальше отсыпался», - рассказала заместитель директора по экологическому просвещению заповедника «Кузнецкий Алатау» Надежда Елисеева.

Междуреченский енот проснулся еще в марте, но так как за зиму одичал, то долго не появлялся на людях и первое время выходил только перекусить. Не было и посетителей в экоцентре. Но теперь визиты вновь разрешены. Люди с угощениями опять привлекают Тимошу, а специалисты заповедника порадовали своего постояльца и поставили ему в вольер таз с водой. Енот с удовольствием плескается в нем.

Экологический центр «Кузнецкого Алатау» открыт для посетителей, животные соскучились по людям и ждут гостей.