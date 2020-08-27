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В этом году площадь посадок увеличится почти в 36 раз по сравнению с 2019 годом

В 2020 году площадь посадок увеличится почти в 36 раз по сравнению с предыдущим годом, планируется создать 1370 га компенсационных лесов, из них 720 га высажено в Кузбассе за весенний период, 650 га появится осенью.

Восстановление лесов для компенсации после вырубки реализуется в рамках исполнения Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 № 204 и национального проекта «Экология».

Новые компенсационные леса появятся в Беловском, Ижморском, Крапивинском, Кемеровском, Таштагольском, Тисульском, Яшкинском лесничествах. Заявки на их создание подали 46 предприятий, добывающих полезные ископаемые на территории Кузбасса.

Их восстанавливают взамен участков леса, которые были вырублены при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи. При этом лесовосстановление или лесоразведение должно быть выполнено в течение одного года после рубки лесных насаждений или перевода земель лесного фонда на площади равной площади лесов, вырубленных или выведенных из состава лесного фонда.

Экология
Топ
Белово
Ижморский
Кемерово
Крапивинский
Таштагол
Тисуль
Яшкино
kuzbassnews.ru
27/08/2020
Экология
Топ
Белово
Ижморский
Кемерово
Крапивинский
Таштагол
Тисуль
Яшкино
Новости Кузбасса

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