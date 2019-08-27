В Евтинской основной школе Беловского района завершается ремонт спортивного зала

Работы, которые стартовали в конце июля 2019 года, ведутся в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
На сегодняшний день выполнено 90 % от запланированного: оштукатурены поверхности потолка и стен с последующей их покраской, проведена замена окон и дверей, смонтировано современное спортивное напольное покрытие, оборудованы комфортабельные раздевалки с санузлами и душевыми.
В ближайшее время на стены спортивного зала будут установлены специальные мягкие защитные конструкции.
Стоимость работ составила 3 млн рублей. Эти средства выделены из федерального и областного бюджетов. Еще 300 тыс. рублей из бюджета Беловского района будут потрачены на приобретение и установку нового спортивного оборудования.
Фото: пресс-служба АКО
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Во вторник, 27 августа, в Кузбассе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков,...
|
Замгубернатора Елена Малышева сообщила, что единый call-центр в Кемерове и Новокузнецке должен...
|
Местный «Металлург» принимал «Локомотив» из Пензы. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 21:...
|
Специалисты проверили точку общепита на улице Красная в областном центре. Сотрудники...