В Евтинской основной школе Беловского района завершается ремонт спортивного зала

Работы, которые стартовали в конце июля 2019 года, ведутся в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».



На сегодняшний день выполнено 90 % от запланированного: оштукатурены поверхности потолка и стен с последующей их покраской, проведена замена окон и дверей, смонтировано современное спортивное напольное покрытие, оборудованы комфортабельные раздевалки с санузлами и душевыми.



В ближайшее время на стены спортивного зала будут установлены специальные мягкие защитные конструкции.



Стоимость работ составила 3 млн рублей. Эти средства выделены из федерального и областного бюджетов. Еще 300 тыс. рублей из бюджета Беловского района будут потрачены на приобретение и установку нового спортивного оборудования.

Фото: пресс-служба АКО