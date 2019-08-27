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В Евтинской основной школе Беловского района завершается ремонт спортивного зала

Работы, которые стартовали в конце июля 2019 года, ведутся в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

На сегодняшний день выполнено 90 % от запланированного: оштукатурены поверхности потолка и стен с последующей их покраской, проведена замена окон и дверей, смонтировано современное спортивное напольное покрытие, оборудованы комфортабельные раздевалки с санузлами и душевыми.

В ближайшее время на стены спортивного зала будут установлены специальные мягкие защитные конструкции.

Стоимость работ составила 3 млн рублей. Эти средства выделены из федерального и областного бюджетов. Еще 300 тыс. рублей из бюджета Беловского района будут потрачены на приобретение и установку нового спортивного оборудования.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
27/08/2019
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