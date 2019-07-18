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В Федеральный реестр инвалидов внесут школьников

Сведения о 13 тысячах детей-инвалидов, получающих образование в Кемеровской области, внесут в Федеральную государственную информационную систему Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ). Сейчас в Пенсионном фонде России активно проходит сверка сведений о СНИЛС, содержащихся в информационных ресурсах Департамента образования и науки Кемеровской области.

Федеральный реестр инвалидов – это единая информационная система для граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, в котором содержится информация об установлении инвалидности, о мероприятиях, предусмотренных в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), об исполнении таких мероприятий федеральными органами исполнительной власти, о пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах, осуществляемых инвалидам. Помимо этого в системе ФГИС ФРИ будет содержаться информация об образовательном учреждении, в котором обучается ребенок-инвалид. Загрузку сведений Департамент образования и науки Кемеровской области будет производить с помощью Системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ).

ФГИС ФРИ призвана обеспечить предоставление государственных услуг инвалидам, избежать многократного и разнонаправленного документооборота между органами власти, оказывающими такие услуги.

Сам человек, признанный инвалидом, из ФГИС ФРИ будет получать информацию об инвалидности, о рекомендованных ему и исполненных мероприятиях реабилитации и абилитации, положенных и предоставленных услугах и выплатах. В целом в Кемеровской области сегодня насчитывается   229 190 человек, получающих ежемесячную денежную выплату по категории «инвалиды».

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
18/07/2019
Образование
Общество
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