В Федоровском дворике с 28 июля по 1 августа работает летнее арт-пространство

В рамках Всекузбасского проекта "Лето с доставкой на дом" на территории Федоровского дворика Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова (сквер около библиотеки) работает летнее локальное арт-пространство, где кемеровчане и гости города могут познавательно провести свое свободное время.

28.07.2020 в 16.00 ч. мы приглашаем на поэтический концерт, посвященный памяти М.Ю.Лермонтова. В нем участвуют студия исторического и постановочного танца "Сюита" и волонтерское объединение "БиблиоСвет". Прозвучит лирика великого русского поэта, будут показаны танцы Лермонтовской эпохи. Танцмейстеры "Сюиты" для желающих проведут мастер-класс.

29.07.2020 в 16.00 ч. состоится 2-е мероприятие проекта "Книжная среда", когда каждую среду в Федоровском дворике проходит обсуждение творчества отечественных литераторов. В эту среду разговор пойдет о пьесе Максима Горького "На дне" (произведения, заранее выставленного на сайте библиотеки для ознакомления).

30.07.2020 в 16.00 ч. творческая лаборатория Федоровского дворика примет мастерицу Школы рукоделия (творческого объединения библиотеки), «серебряного волонтера» Наталью Викторовну Воробьеву с мастер-классом "Бабушкам и внучкам" по и изготовлению сувенирной коробочки.

При посещении мероприятий библиотечные волонтеры помогут выполнить ограничительные меры, связанные с профилактикой короновируса (социальная дистанция, масочный режим, дезинфекция рук).

01.08.2020 очередная летняя неделя завершится в Федоровском дворике библиотеки вечерней игротекой. Увлекательные настольные игры «Мой Кузбасс», «Кузбасс в лицах» и «Кузбасс – кузница Победы», полученные от их разработчика, учителя истории Сергея Токмакова, позволят пополнить знания по истории малой Родины. На встречу приглашены мамы с детьми, чтобы вместе заняться познавательным развлечением