Учреждения культуры Полысаево приняли участие в фестивале-конкурсе «Таланты на-гора!»

В феврале-марте 2018 года учреждения культуры Полысаевского городского округа приняли участие в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Таланты на-гора!», посвященном 75-летию Кемеровской области.
Учреждения культуры соревновались в трех номинациях: хореография, вокальное и музыкальное исполнительство, всего в этом году было подано 1310 заявок.
По итогам конкурса «Таланты на-гора!» хореографический ансамбль «Каникулы» МБУ ДО «Детской школы искусств № 54» с номерами «Гусеница» в номинация «Эстрадный танец», 9-11 лет и «Не спится» в возрастной категории 12-14 лет (руководители А.Е. Дмитриенко, А.Т. Козлова) стал обладателем Диплома I степени.
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