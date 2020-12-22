В Год библиотек в Кузбассе провели около 300 тысяч мероприятий

Всего в регионе работают 616 библиотек. За год в каждой из них состоялись сотни мероприятий, в том числе в онлайн-формате. Библиотеки проводили научные конференции и лекции, конкурсы поэтов и прозаиков, форумы, круглые столы и многое другое.

В 2020 году 100-летние юбилеи отметили Центральная городская библиотека Прокопьевска, Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова, модельная библиотека для детей и юношества Мариинского района, Трудовская и Заринская сельские библиотеки Промышленновского округа, Староберикульский сельский филиал №15 Центральной библиотеки Тисульского района.

По информации министерства культуры и национальной политики Кузбасса, в 2020 году в регионе созданы три модельные библиотеки. По нацпроекту «Культура» модернизирована библиотека «Островок знаний» Прокопьевска, в рамках региональной программы «Культурная среда» обновлены библиотеки в Шерегеше и Усть-Чебуле. Модельные библиотеки —это современные образовательные центры с новой техникой и комфортными читальными залами. Также при Знаменском кафедральном соборе заработала первая в Кузбассе православная библиотека. Ее фонды содержат более 21 тысячи книг: тексты Священного Писания, творения святых отцов, энциклопедии, историческую и научную литературу, публицистику.

В библиотеках муниципалитетов открылись 34 ресурсных центра для творческой молодежи. Здесь будут проводить выставки молодых художников и фотографов, презентации и концерты авторской песни, организовывать выступления молодых поэтов и писателей, деловые встречи, заседания дискуссионных клубов, мастер-классы, вечера настольных игр, квартирники, лекции и многое другое.