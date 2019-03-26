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В Год театра РУСАЛ проведет театральный фестиваль в городах России и Армении

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в Год театра проведет проект «РУСАЛ ФестивАL #Театр» в 12 городах присутствия компании в России и Армении. Целью проекта является повышение качества жизни в регионах присутствия, поддержка интереса жителей городов к культуре и театральному искусству. В рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» состоится показ 23 спектаклей, пройдут мастер-классы известных режиссеров. Также во время проведения театрального фестиваля в 7 городах пройдут прослушивания соискателей на поступление в Школу-студию МХАТ.

«РУСАЛ ФестивАL #Театр» пройдет с 25 марта по 5 июня в городах присутствия РУСАЛа: Ачинск (Красноярский край), Братск (Иркутская обл.), Каменск-Уральский (Свердловская обл.), Кандалакша (Мурманская обл.), Красноярск, Новокузнецк (Кемеровская обл.), Саяногорск (Республика Хакасия), Шелехов (Иркутская обл.), Сыктывкаре и Ухте (Республика Коми). В Волгограде и Ереване театральный фестиваль РУСАЛа пройдет впервые.

В рамках театрального проекта зрители увидят спектакли студентов Школы-студии МХАТ и ее выпускников - театра «Июльансамбль». Гастроли молодых актеров уже более 10 лет организовывает Фонд «Вольное дело». Так на сцене Новокузнецкого драматического театра пройдут спектакли «ЧУШ» по произведениям Виктора Астафьева и «Оттепель». 

Всего за время театрального фестиваля будет показано 23 спектакля. Помимо постановок программа проекта включает в себя мастер-классы с известными театральными деятелями. Так, в Ереване, Красноярске и Новокузнецке пройдут мастер-классы художественного руководителя «Июльансамбля» и Центра имени Мейерхольда, педагога Школы-студии МХАТ, режиссера Виктора Рыжакова.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/03/2019
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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