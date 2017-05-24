В городе Белово Кемеровской области проходит «Месячник безопасности»

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово совместно с работниками предприятий транспортного комплекса проводят «Месячник безопасности». Целью межведомственной акции является профилактика травматизма на железной дороге, пропаганда правил личной и имущественной безопасности.



В преддверии школьных каникул особое внимание уделяется профилактической работе среди несовершеннолетних. Проводятся совместные рейдовые мероприятия по наиболее опасным участкам железной дороги, местам возможного скопления детей и подростков вблизи объектов транспорта. В школах и других образовательных учреждениях полицейские и железнодорожники проводят профилактические лекции и беседы.



Для учеников общеобразовательной школы № 76 города Белово занятие по правилам безопасного поведения прошло в форме практикума: ребята повторили «азбуку безопасности» в ходе экскурсии по железнодорожному вокзалу. Организаторами мероприятия выступили сотрудники транспортной полиции и специалисты транспортных предприятий: Беловской дистанции СЦБ, железнодорожного вокзала и станции Белово. Представители железной дороги рассказали школьникам об особенностях работы современного вокзального комплекса, в частности – показали, как действует сервис электронной очереди в билетные кассы. Инспекторы полиции по делам несовершеннолетних напомнили экскурсантам правила безопасного поведения на железной дороге.



В завершение мероприятия ребятам были вручены памятки и информационные буклеты по правилам личной и имущественной безопасности.