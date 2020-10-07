В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы рассказали, как готовят будущих владельцев оружия

В городе Ленинск-Кузнецкий съемочная группа городского телевидения «Ленинск-ТВ» побывала на одном из экзаменов по проверке знаний и навыков правил безопасного обращения с оружием. Старший инспектор городского отдела лицензионно-разрешительной работы капитан Александр Болотников рассказал журналистам о требованиях к будущим владельцам оружия.

«Каждому гражданину, желающему приобрести оружие, необходимо пройти шестичасовой теоретический курс, посвященный безопасному использованию оружия, после чего сдать теоретический и практический экзамены по его безопасному владению, - рассказал журналистам офицер Росгвардии. - После этого владельцы обязаны проходить проверку на свои знания каждые пять лет».

В ходе тестов у будущих владельцев проверяют знания правил хранения и ношения оружия, а также административной и уголовной ответственности за неправильное использование. После этого на практическом экзамене в тире сотрудники Росгвардии проверяют у граждан навыки стрельбы. В случае успешной сдаче, граждане получают лицензию на оружие сроком до полугода, документы на продление которой нужно подавать за месяц до истечения срока.

Росгвардии Кузбасса также напоминает, что за нарушение правил хранения и ношения оружия владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

Кроме этого, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Им также выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!