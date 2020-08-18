В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы задержали злоумышленника, который в поисках наживы проломил стену гаража

В утреннее время в городе Ленинск-Кузнецкий экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в гаражный кооператив по улице Орджоникидзе.

На месте происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали неизвестного со следами строительный пыли на одежде. Им оказался ранее судимый за кражи 34-летний местный житель.

Стражи правопорядка предварительно установили, что подозреваемый с помощью лома повредил стену гаража из шлакоблока, чтобы проникнуть внутрь помещения. После срабатывания тревожной сигнализации злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.