В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы задержали злоумышленника, который в поисках наживы проломил стену гаража
В утреннее время в городе Ленинск-Кузнецкий экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в гаражный кооператив по улице Орджоникидзе.
На месте происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали неизвестного со следами строительный пыли на одежде. Им оказался ранее судимый за кражи 34-летний местный житель.
Стражи правопорядка предварительно установили, что подозреваемый с помощью лома повредил стену гаража из шлакоблока, чтобы проникнуть внутрь помещения. После срабатывания тревожной сигнализации злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.
18/08/2020
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