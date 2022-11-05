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В городе Шарыпово Красноярского края состоялся открытый краевой турнир по боксу среди юношей и девушек

В соревнованиях, посвященных памяти первого президента Шарыповской федерации бокса Сергея Миндруля, приняли участие боле 270 юных спортсменов из Омской и Кемеровской областей, республик Хакасия и Тыва, Красноярского края.
В состав кузбасской команды вошли восемь воспитанников Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Владимир Валерьевич Башкирцев).
Ребята выступили результативно. По итогам турнира Савелий Богомазов занял первое место. Кирилл Белоусов и Владислав Нехорошев – на втором месте. Кирилл Болбот, Кирилл Сковпин, Артем Пилецкий заняли третьи места.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/11/2022
Спорт
Тяжин

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