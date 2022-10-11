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В городе Томске состоялся открытый турнир по дзюдо

Соревнования среди юношей и девушек до 15 лет, мальчиков и девочек до 13 лет, посвящены памяти оперуполномоченного СОБР УОП при УВД Томской области, кавалера ордена «За личное мужество» Андрея Анатольевича Садового. Страж порядка погиб при исполнении служебного долга.
В турнире приняли участие более 200 юных спортсменов из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Тяжинский округ представляли три воспитанника детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой. Ребята достойно провели поединки. Максим Егоров занял первое место, Матвей Осадчий на втором месте и третье место досталось Ростиславу Баянову.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/10/2022
Спорт
Тяжин
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