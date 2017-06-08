В Госдуму внесен проект закона, наказывающий за махинации на выборах

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«Антикарусельный» законопроект, регламентирующий наказание за махинации на выборах, внесли в Госдуму главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Если проект будет одобрен, то гражданам, уличенным в нарушениях: незаконная выдача и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование, будет грозить до пяти лет тюрьмы.
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