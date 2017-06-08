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В Госдуму внесен проект закона, наказывающий за махинации на выборах

 «Антикарусельный» законопроект, регламентирующий наказание за махинации  на выборах, внесли в Госдуму  главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Если проект будет одобрен, то гражданам, уличенным в нарушениях:  незаконная выдача и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование, будет грозить до пяти лет тюрьмы.

Политика
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kuzbassnews.ru
08/06/2017
Политика
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