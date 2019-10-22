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В гости к «усыновленным» пенсионерам

Сотрудники Центра социального обслуживании г. Калтан побывали в приемных семьях для пожилых. Соцработники проверили бытовые условия и психологическую обстановку в семьях, провели беседы, оказали консультативную помощь, лишний раз убедились в том, что их подопечные живут в комфортных условиях.

«Приемные семьи решают проблему одиночества людей преклонного возраста и инвалидов, дают им прожить годы в любви, уважении и внимании. На территории округа у нас пока три таких семьи, работаем над созданием четвертой. Цифра, конечно, невысокая, но если подумать – много ли найдется семей, готовых принять в свой дом постороннего пожилого человека и ухаживать за ним? Поэтому для нас каждая такая семья – большое достижение», - рассказывает директор ЦСО Светлана Коротаева.

Чтобы стать полноценными участниками проекта и обрести новых членов семьи, необходимо заключить трехсторонний договор между пенсионером или инвалидом, семьей, решившей взять его на опекунство и местным органом власти, который отвечает за социальное обеспечение граждан. Органы соцзащиты всегда стараются помочь тем, кто готов совершить благое дело не с корыстной целью.

Справка. Приемные семьи для одиноких пожилых людей и инвалидов подбираются органами соцзащиты в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
22/10/2019
Общество
Калтан
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