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В гостиничном комплексе в Шерегеше сгорела баня

Вечером 20 декабря на горе Зеленая в Шерегеше загорелась баня гостиничного комплекса "Фристайл-2".

На момент прибытия пожарных, у здания горели крыша и стены. В результате крыша обрушилась, стены обгорели внутри и снаружи. Пострадавших нет.

Два отделения спасателей ликвидировали огонь за 20 минут.

Предварительной причиной пожара называется нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

 

 

 

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kuzbassnews.ru
21/12/2017
Происшествия
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Новости Кузбасса

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