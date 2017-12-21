В гостиничном комплексе в Шерегеше сгорела баня

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Вечером 20 декабря на горе Зеленая в Шерегеше загорелась баня гостиничного комплекса "Фристайл-2".
На момент прибытия пожарных, у здания горели крыша и стены. В результате крыша обрушилась, стены обгорели внутри и снаружи. Пострадавших нет.
Два отделения спасателей ликвидировали огонь за 20 минут.
Предварительной причиной пожара называется нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
21/12/2017
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