В гостях у профсоюзов

Специалисты ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в расширенном заседании коллегии правовых инспекторов труда (юристов) профсоюзов региона.

На встрече, организованной Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, представители ПФР рассказали о нововведениях в пенсионном законодательстве, начинающих действовать в 2021 г. Например, о том, кто имеет право выйти на пенсию в этом году на общих или льготных основаниях, какие условия для досрочного выхода на пенсию при многолетнем стаже, а также о том, как проходит беззаявительное (проактивное) назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам и детям-инвалидам.

Заседание коллегии правовых инспекторов труда (юристов) профсоюзов региона проходило в очно-заочном формате. Инспекторы благодаря интернет-связи могли на рабочих местах по всему региону принимать участие в обсуждениях, задавать вопросы выступающим.

Кроме сотрудников Пенсионного фонда РФ во встрече участвовали представители Прокуратуры, Фонда социального страхования.