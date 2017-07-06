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«В гостях у сказки»: программа детского клуба ТРЦ «Планета» на июль

Детский клуб ТРЦ «Планета» каждые выходные с 14:00 до 16:00 приглашает мальчишек и девчонок побывать «В гостях у сказки» и поверить в чудеса! В июле ребят ждут увлекательные квесты, интеллектуальные викторины, веселые конкурсы, музыка, танцы, и, конечно, совершенно волшебное настроение! Настоящую атмосферу сказки помогут создать герои мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» — Любава и конь Юлий, а также легендарный Кот ученый. 

Каждый выходной день юных участников клуба ждет новое сказочное приключение — в «Репке» им нужно будет помочь персонажам сказки, на поле чудес их ждет поединок с Котом Базилио и Лисой Алисой из «Буратино», детям также предстоит пройти квесты  по мотивам любимых книг «Приключения Незнайки и его друзей» и «12 месяцев». Во время игровых познавательных программ ребята полетают на ковре-самолете, разгадают загадки Кощея Бессмертного, смастерят своими руками волшебные поделки, а также смогут просто повеселиться и потанцевать!

Волшебный мир сказки, в который попадут все участники детского клуба, научит их быть добрыми и честными, и легко отличать хорошие поступки от плохих. Помогут им в этом мастер-классы, викторины и другие творческие занятия. Все свои сказочные достижения ребята запишут в «Книгу рекордов Лукоморья».

Ждем всех детей Новокузнецка на бесплатных игровых программах детского клуба ТРЦ «Планета»!

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/07/2017
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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